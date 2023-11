Con firme compromiso Lupita Díaz velará para que se cumpla con la ley y el bienestar de niños en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada Lupita Díaz Chagolla, integrante de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, cuestionó en la reunión que se llevó a cabo en Congreso en días pasados a la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, sobre la instalación de los buzones anónimos contra la violencia escolar, mismos que deben instalarse en todos los planteles educativos de manera física, según lo establece la ley.

El pasado 24 de mayo se logró la aprobación ante el Pleno de las reformas a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, para combatir la violencia escolar a través de una herramienta de prevención, que consiste en la instalación de buzones para la recepción de denuncias, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes, que por temor no quieran hablar con sus padres o maestros, puedan denunciar cualquier acto de violencia que estén sufriendo utilizando estos buzones.

Ante lo cuestionado Molina Aguilar, refirió que se han recibido denuncias a través de los buzones digitales de la plataforma de Contraloría e informó que han recibido alrededor de ocho denuncias al mes, razón por la cual ven de manera más viable que se haga de manera virtual.

En este sentido, la legisladora consideró que dicha alternativa no es suficiente, ya que la mayoría de los padres de familia, así como las y los niños no saben denunciar en plataformas digitales, otras veces no tienen acceso a internet y a dispositivos móviles para acceder a ello.

La titular de la SEE desconoció estas reformas a la ley. Sin embargo, refirió lo siguiente: “vamos a atender el tema de los buzones, vamos a poner el buzón, si es importante, vamos hacerlo visible, aún no tenemos el presupuesto, pero sí vale la pena y a las víctimas hay que acercarles todas las herramientas digitales y materiales, por lo que ya tomamos nota”.