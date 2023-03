Con exposición fotográfica, Morena Michoacán inicia actividades por el mes de las mujeres

Asimismo, el dirigente partidista, Juan Pablo Celis Silva, adelantó que las mujeres morenistas estarán asistiendo a la marcha masiva del 8M, pero sin invadir con temas partidarios la lucha de las mujeres y las colectivas feministas.

"No se marcha como Morena, no hay que llevar nada de partidos políticos, esa lucha no se puede partidizar. Como movimiento ellas tienen toda nuestra solidaridad, no podemos decir que apoyamos porque sería invadir su lucha. Nuestras compañeras son feministas y nosotros como hombres buscamos también eliminar nuestro propio machismo y deconstruirnos".