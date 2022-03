Con excepción de Tiquicheo, municipios del PES firmaron convenio de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador de los presidentes municipales del Partido Encuentro Solidario (PES), Arturo Estrada Barriga, informó que a excepción de Tiquicheo los ayuntamientos de su instituto político firmaron el convenio de colaboración con el gobierno del estado.

Señaló que sólo Álvaro Obregón fue seleccionado para participar en el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), ya que se toma en cuenta la estadística de la incidencia delictiva para asignar el recurso para hacer frente a esta problemática.

Sin embargo, ya han pedido al Ejecutivo estatal que también se consideren municipios que registran pocos delitos ya que también necesitan equipamiento.

"Estamos platicando con el secretario de Gobierno y el gobernador para que los municipios que no tengamos el índice alto no nos dejen fuera y no desconozcan que ocupamos material en materia de seguridad", dijo.

Reconoció que la propuesta del Ejecutivo sobre obra parece ser municipalista, por lo que esperan se respete el proyecto anual.

Los municipios emanados del PES son: Purépero, Tiquicheo, Álvaro Obregón, Chinicuila, Lagunillas, Quiroga, Santa Ana Maya y recientemente agregado Queréndaro.

