Con equipamiento fortalece Vicente Gómez a la educación del Distrito XIX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La educación es la base para la transformación de toda sociedad, y desde el legislativo seguiremos impulsando acciones afirmativas para que todas las personas tengan acceso a este derecho en condiciones dignas”, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior al hacer entrega de equipos de cómputo al Telebachillerato de la localidad de Palma de Altamira del municipio de Ario de Rosales, mismo que tendrá un beneficio directo en la comunidad estudiantil.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) agradeció el apoyo y acompañamiento del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a quien de forma personal se le hizo la petición de este equipo, durante una de sus giras de trabajo por la región.