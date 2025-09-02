Con el PRD, ni a la esquina: PAN Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán dejó en claro que en el próximo proceso electoral no irán con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su traición en la alianza que se tenía.

El dirigente estatal, Carlos Quintana Martínez, puntualizó que se apostará por perfiles que sean elegidos por la base sean o no militantes del albiazul.

“Lo dije desde hace más de cinco meses y he sido muy claro, con el PRD ni a la esquina; el PAN construirá su ruta y buscará los mejores perfiles para las candidaturas sean o no militantes”, subrayó.

Indicó que el PAN en Michoacán, desde el 2024, ha tenido un crecimiento mensual del uno por ciento, por lo que hoy las encuestas lo ubican con un 28 por ciento de la aprobación y votación, por lo resaltó que sería el único partido de la oposición con crecimiento rumbo al 2027.