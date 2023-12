Con documento, bancada del PRI se excusa de acuerdo en Jucopo sobre la ASM

El documento da cuenta puntual de que no es facultad de la junta y que debió seguirse el procedimiento que la propia Ley Orgánica establece y que tiene que ver con que debió someterse a votación del Pleno; no se está tomando en cuenta la soberanía del Pleno, la junta tiene un rol político de acuerdos pero un decreto no lo puede derogar la junta", dijo.