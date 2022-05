Con desincorporación de predio para el IMSS, daremos un paso histórico a la formalidad laboral en Michoacán: GPPT

No debemos olvidar que el gobierno estatal anterior, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, pretendía hacer negocios privados, no solo con el anterior Cereso, sino con 5 predios más. Hoy la administración estatal pretende hacer las cosas en beneficio del pueblo y no de unos cuantos, este predio seguirá siendo de las y los mexicanos”

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo