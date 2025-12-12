Con cero iniciativas, Cuauhtémoc Blanco presume trabajo legislativo

Destacó que durante la última sesión, su bancada aprobó 30 proposiciones con punto de acuerdo, “exhortando a las áreas correspondientes a tomar acciones en temas que sí cambian la vida de la gente: salud, movilidad, medio ambiente, cultura, igualdad de género, juventud, pueblos originarios, migración y bienestar”.

Durante el primer periodo de sesiones ordinarias, la única iniciativa que registra el exfutbolista es el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Erradicación del Asbesto, a la cual se suscribió.

Mientras que el 11 de diciembre de 2024, el grupo parlamentario de Morena presentó el proyecto de decreto que expide la Ley General que Asegura el Respeto y la Implementación de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

El 25 de marzo pasado, el legislador subió por única ocasión a la tribuna de la Cámara de Diputados para defenderse por las acusaciones de abuso sexual de las que es señalado. Afirmó que “todo esto que se me está haciendo es injustificado. (…) Estaría dispuesto a ir a la fiscalía. (…) Estoy de frente dándoles la cara”.

A pesar del escándalo por abuso sexual y su poca productividad, el legislador presumió que se aprobó el acuerdo de las y los diputados que integrarán la Comisión Permanente durante el receso legislativo.