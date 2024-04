Compromete René Valencia resolver el problema del agua en Morelia en un año

“Yo no vengo a robar, no vengo a inflar las obras, a comprar productos a sobreprecio del ayuntamiento, no vengo a pedir moches, a viciar licitaciones, todo lo que se compre, todo va a ser de proveedores morelianos (...). Las finanzas públicas serán completamente transparentes, no va a haber opacidad. No lo vamos a ensuciar como están contaminando el agua que le hace falta a los hogares morelianos”, señaló.

En encuentro con medios de comunicación detalló que en los primeros seis meses de su administración, en caso de que el voto le favorezca, las y los ciudadanos verán reflejada una mejora en el servicio del agua, mientras que al año se proyecta tener la solución a esta problemática.

El candidato del partido tricolor agregó que otra causa muy sentida en la capital del estado es el tema de la inseguridad, para lo cual, dijo, de llegar a la presidencia continuará siendo un “activista de derechos humanos de las víctimas, no de los delincuentes”.

En ese sentido recordó que en los ocho años que tiene la organización que preside Revolución Social, han logrado liberar 37 personas secuestradas, además de recuperar 5 mil vehículos y más de 10 mil motocicletas, entre otras acciones.

Reiteró que al llegar a la alcaldía depurará la Policía Morelia, pero además impulsará mejores condiciones de trabajo para los elementos que forman parte de la corporación: “Vamos a cambiar los mandos, a todos, y los mismos policías propondrán a los buenos elementos”, lo anterior, dijo, para evitar que los efectivos extorsionen a la ciudadanía.

RYE