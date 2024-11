Competirá Itzé Camacho por la dirigencia de Morena Michoacán

"Nos hemos sabido conducir, yo me salgo de una zona de confort porque soy una mujer de retos, vamos a un reto que no va a ser fácil, pero todo mi empeño y todo mi corazón va a ser para sacar este movimiento que nos representa a tantos michoacanos adelante, a llegar a la unidad de verdad para lo que nos espera en el 2027, ese es el reto que yo me llevo, no me duele nada dejar la diputación, estoy por presentar mi separación para poder competir libremente", dijo.