Comisión de Seguridad del Congreso solicitará reunión con el nuevo titular de la SSP Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Michoacán solicitará una reunión de trabajo con el nuevo secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, para analizar el Plan Michoacán y posibles adecuaciones legislativas. Así lo adelantó Vicente Gómez Núñez, presidente de la comisión y diputado del PT.

El legislador detalló que la solicitud fue formal y se hizo a través de un documento:

“Lo solicité por escrito para reunirnos con él. Vamos a llamarlo a la Comisión. Me reuniré yo como presidente y, posteriormente, lo llamaré también a la Comisión y vamos a ir avanzando para que nos diga del tema del plan de seguridad que tiene para Michoacán”.

Aclaró que no se trataría de una comparecencia, sino de una reunión de trabajo en la que se abordarán la estrategia estatal, el presupuesto y las leyes necesarias para mejorar la seguridad.

Gómez Núñez priorizó la coordinación legislativa con el nuevo funcionario estatal:

“En la reunión vamos a prevenir lo que nos marca a nosotros como en el marco legislativo, en el tema del poder legislativo, ver cómo lo podemos ayudar en el tema de lo económico y en el tema de la estrategia, qué leyes podemos adecuar para mejorar las condiciones de seguridad pública de Michoacán”, detalló.

