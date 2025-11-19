Comisión de Puntos Constitucionales trabajará en iniciativas sobre revocación de mandato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán se encuentra activamente revisando las dos iniciativas presentadas durante el año legislativo para armonizar la legislación estatal con la reforma nacional que establece la revocación de mandato para los ejecutivos estatales.

La diputada de Morena y presidenta de dicha comisión, Emma Rivera Camacho, confirmó los avances en el análisis, aunque subrayó que el dictamen final aún está en proceso de consenso.

La legisladora explicó que, si bien la reforma federal obliga a los estados a establecer los términos y procedimientos, el trabajo en la comisión ha sido constante, incluyendo dos reuniones dedicadas al tema. Respecto al avance, la diputada señaló:

"Todavía no ha salido un proyecto de la comisión en relación al sentido que le podríamos dar, pero sí ha habido avances, sobre todo de los que somos parte de la fracción de Morena, en el sentido que es parte de nuestra agenda y que nosotros estaríamos desde luego de acuerdo en incorporar y armonizar la Constitución estatal en el tema de la revocación de mandato".