Comisión de Justicia se activa y dictamina 30 iniciativas pendientes

En la Comisión de Justicia hay pendientes al menos 150 dictámenes, según comentó el diputado Marco Polo Aguirre
NAOMI CARMONA
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán revisó este miércoles un total de 30 iniciativas pendientes y firmó 9 dictámenes, respondiendo a las quejas de diputados de la LXXVI Legislatura por su inactividad durante un año.

Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria, destacó el avance en temas de género y trámites civiles, adelantando que la comisión de la cual es integrante se mantendrá con el mismo ritmo para acortar el número de propuestas atoradas.

El legislador justificó que el rezago se acumuló por la reforma judicial federal de 2024, que ocupó a la comisión:

“A mí me parece que lo importante es que la Comisión de Justicia ya empezó a revisar los temas que traíamos desde hace un año, porque la Comisión de Justicia nos tocó procesar todo el tema de la reforma judicial y traíamos un rezago importante, pero van caminando. La Comisión de Justicia tiene 90 dictámenes pendientes; con comisiones unidas tenemos alrededor de 30, y con diversas comisiones teníamos 20. Son casi 150 dictámenes pendientes”.
Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria
Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria

Ante la cantidad de pendientes, la comisión planea resolver todo antes de que concluya el actual periodo legislativo.

Aguirre Chávez mencionó entre los temas pendientes el que denominó “con quién se queda el perro”, referente a las mascotas en casos de disolución matrimonial o de pareja. Al respecto, dijo que podrán haber iniciativas que no sean viables, pero prometió que la comisión será responsable para dictaminar.

Quienes en meses pasados se quejaron por la inactividad de la comisión son: Guillermo Valencia, Vanessa Caratachea, Antonio Carreño, Sandra Garibay, Xóchitl Ruíz y Sandra Arreola.

