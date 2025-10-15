Comisión de Justicia se activa y dictamina 30 iniciativas pendientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán revisó este miércoles un total de 30 iniciativas pendientes y firmó 9 dictámenes, respondiendo a las quejas de diputados de la LXXVI Legislatura por su inactividad durante un año.

Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria, destacó el avance en temas de género y trámites civiles, adelantando que la comisión de la cual es integrante se mantendrá con el mismo ritmo para acortar el número de propuestas atoradas.