Comisión de Justicia se activa y dictamina 30 iniciativas pendientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán revisó este miércoles un total de 30 iniciativas pendientes y firmó 9 dictámenes, respondiendo a las quejas de diputados de la LXXVI Legislatura por su inactividad durante un año.
Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador de la Representación Parlamentaria, destacó el avance en temas de género y trámites civiles, adelantando que la comisión de la cual es integrante se mantendrá con el mismo ritmo para acortar el número de propuestas atoradas.
Ante la cantidad de pendientes, la comisión planea resolver todo antes de que concluya el actual periodo legislativo.
Aguirre Chávez mencionó entre los temas pendientes el que denominó “con quién se queda el perro”, referente a las mascotas en casos de disolución matrimonial o de pareja. Al respecto, dijo que podrán haber iniciativas que no sean viables, pero prometió que la comisión será responsable para dictaminar.
Quienes en meses pasados se quejaron por la inactividad de la comisión son: Guillermo Valencia, Vanessa Caratachea, Antonio Carreño, Sandra Garibay, Xóchitl Ruíz y Sandra Arreola.
RPO