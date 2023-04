Comisión de Educación del Congreso opera sin secretario técnico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Educación del Congreso de Michoacán no cuenta con un secretario técnico ni asesores, por lo que los trabajos pendientes se atrasan o definitivamente no se pueden abordar.

La presidenta de dicha comisión, la diputada Belinda Hurtado Marín, evidenció un documento con fecha del 13 de diciembre del 2022 en el cual se informa a la secretaria de Finanzas del Congreso, Rocío Pineda Gochi, sobre la ausencia de secretario técnico a razón de la falta de pagos.

Según el oficio, son al menos tres personas las que han pasado por la comisión como secretarios, pero, al no ver su pago correspondiente, han renunciado, situación por la que la diputada del Partido del Trabajo (PT) acusó a Gochi como la responsable

"Siendo una comisión tan importante y en este año legislativo no les habían pagado y me van renunciando por la falta de pago; a Rocío Pineda Gochi no le interesa la ley, ni la educación. Ya es el colmo que quise meter a un compañero que viene trabajando desde hace meses y ya me renunció sin paga".

A través del documento, Hurtado Marín advirtió un "estado de vulnerabilidad" de la comisión y al Congreso, pues la LXXV Legislatura no cumplido con la acción de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la aplicación de consultas para integrar a los pueblos indígenas, la comunidad LGBT+ y a personas con discapacidad en la Ley de Educación.

El plazo para acatar la resolución de la SCJN vencerá en mayo; si el Congreso no cumple el mandato estará cayendo en desacato.

RYE