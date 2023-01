Opinión juvenil sobre el exitoso desempeño del canciller Marcelo Ebrard en la CLAN

Los jóvenes del Estado de Michoacán nos sentimos representados y bien considerados por Marcelo Ebrard, ya que él siempre ha reconocido y expresado su interés y preocupación por la juventud mexicana, ya que como bien lo ha dicho somos elementos claves en el desarrollo social de la nación, somos la fuerza presente y próxima que llevará a este país adelante.

Una cumbre de Líderes América del Norte no es cualquier evento, es en realidad una reunión internacional de suma importancia, en la que los tres países que la conforman México, Estados Unidos de América y Canadá; llevan a cabo sesiones de pláticas, organización, estratificación y acuerdos que serán los nuevos lineamientos para el desarrollo individual y especialmente colectivo de estos tres países. Por ello, no es tema fácil hablar de una participación en este evento como algo no trascendente o fundamental, como algo sencillo o simple; es más bien, un evento en el cual cada participación, cada palabra y cada propuesta alzada representa una idea objetiva y con repercusiones en los intereses de las tres naciones. Por eso es muy importante resaltar la valentía, esfuerzo y coraje de nuestro canciller por participar, dirigir y sobre todo alzar la voz por el bienestar de nuestro amado México.