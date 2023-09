Combatir el abstencionismo y la inseguridad, principales retos para el 2024: PRD Michoacán

"Ganó el abstencionismo y me parece que es el principal reto, el ir a ganar una mayor participación ciudadana; y el segundo es lo que hoy nos tiene ocupados y preocupados, que es que tengamos un proceso electoral libre de violencia, que no haya coacción del voto y por supuesto que no exista la injerencia de aquellos factores externos como en el pasado que fue muy notorio que incidieron en el resultado electoral".