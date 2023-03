Colosio, destinado a estar en la memoria histórica de México: Memo Valencia

Insistió en su discurso, que con Colosio Murrieta, sin duda, nuestro presente sería totalmente diferente, porque era un hombre adelantado a su época y era lo que se necesitaba para poner orden en México.

"Sin su irreparable pérdida nuestro presente, sería distinto, sería mejor, sería mucho mejor, nunca tendríamos que soportar tropiezos históricos como el de Fox o el de Calderón, y también el de algunos que llegaron al poder por nuestro partido y que se olvidaron en él de los ideales revolucionarios de nuestro instituto político", comentó Valencia Reyes.

El dirigente estatal del Revolucionario Institucional, pidió al priismo y a los mexicanos, recordar y honrar el legado de Luis Donaldo Colosio siendo mujeres y hombres a la altura de las circunstancias que la sociedad nos demanda.

"Hoy vivimos, sufrimos, sentimos y vemos un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirle, cuándo mitigaremos esa hambre y esa sed, no lo sé, porque no veo en nuestras élites gubernamentales la capacidad de hacerlo, dónde hay voluntad no veo habilidad, y donde veo habilidad no se observa voluntad", refirió.