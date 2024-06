Coalición con PRD y PAN terminó el día de la elección: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, anunció la conclusión de la coalición con el PRD y PAN en Michoacán, pues esta dijo, terminó el día de la elección, incluso informó, desde entonces no ha tenido comunicación con los respectivos dirigentes de esos partidos, Octavio Ocampo Córdova y María del Refugio Cabrera Hermosillo.

En ese sentido, Valencia Reyes negó que la próxima bancada del PRI en el Congreso de Michoacán tenga la intención de involucrarse en una mega representación, tal como ya lo expresó el perredista, sin embargo, adelantó, la posibilidad no está totalmente descartada.

El próximo diputado local adelantó que, el principal objetivo de la bancada priísta será llevar una agenda propia que la ciudadanía pueda revisar y comparar con el resto de las fracciones parlamentarias.

"Estamos en la ruta de tener una propia bancada, de que los ciudadanos puedan comparar el trabajo de una fracción de tres legisladores con la de los demás, no estamos cerrados a la posibilidad porque se trata de ser una oposición muy responsable, nos haremos valer con argumentos".

Aunado a lo anterior, Valencia Reyes adelantó que desde la bancada priísta se buscará consenso con otras fracciones parlamentarias, incluidos los partidos que conforman la Cuarta Transformación, pues aseguró que, diversos personajes que formarán parte de la LXXVI Legislatura no están de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde el gobierno federal y estatal como la desaparición de instituciones.

En este sentido, el priísta mencionó el caso de Juan Antonio Magaña de la Mora, actual magistrado del Poder Judicial de Michoacán y próximo diputado por el Partido Verde Ecologista de México.

"Podremos incluso convencer a varios integrantes del movimiento de la 4T que no están a favor e muchas ideas que van en prejuicio a la vida institucional y a la democracia como Juan Antonio Magaña de la Mora, yo me imagino que él que es un magistrado, fue juez y tiene toda una carrera judicial no va a estar de acuerdo con que se desaparezca el Poder Judicial".

RYE