Club Rotario Zamora Industrial entrega la Presea Paul Percy Harris al Presidente Carlos Soto

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- En reconocimiento a su compromiso y contribución al bienestar de la comunidad, el Club Rotario Zamora Industrial otorgó la Presea Paul Percy Harris al Presidente Municipal, Carlos Soto. La distinción fue entregada durante la ceremonia de cambio de Mesa Directiva, en la que Gilberto Ochoa Zuno asumió la presidencia del club, relevando a la directiva saliente.

El evento se llevó a cabo en la Casa Rotaria de Plaza Zamora, donde también se realizó el abotonamiento de nuevos socios y miembros de Rotaract. Durante la ceremonia, se resaltó la labor de Carlos Soto tanto en su gestión al frente del gobierno municipal como en su participación activa dentro del club, demostrando liderazgo y vocación de servicio. Los asistentes reiteraron los principios rotarios y la importancia de la Prueba Cuádruple como guía de acción.

Asimismo, Jorge González presentó el informe rotario con un resumen de actividades recientes, proyectos en marcha y próximos eventos. La jornada concluyó con la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva, el mensaje de bienvenida y plan de trabajo de Gilberto Ochoa, así como el pronunciamiento del Gobernador del Distrito, quien reconoció la trayectoria y compromiso de todos los integrantes del Club Rotario Zamora Industrial.

