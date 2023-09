Claudia Sheinbaum se convertirá en una de las mujeres más importantes del mundo: Celeste Ascencio

"Me llena de motivación porque hay personas en el estado que me han dicho que si no tengo un padrino político no puedo llegar a ningún lugar, que soy huérfana política porque no tengo el arropo de un hombre; para mí lo más importante es que las mujeres nos demos a conocer por nuestro propio trabajo no por quien está detrás de nosotras y que podamos decir que podemos y vamos a transformar el país por el bien del pueblo".