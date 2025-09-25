"Ciudadanía no quiere informes con simulaciones", posición de MC en informe del gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del cuarto informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Grecia Aguilar Mercado, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Michoacán, demandó un informe claro y sin simulaciones que responda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Aguilar Mercado hizo un llamado a priorizar la seguridad, la igualdad y la gobernanza, sin simulaciones en cifras.