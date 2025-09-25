Política

"Ciudadanía no quiere informes con simulaciones", posición de MC en informe del gobernador

CORTESÍA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del cuarto informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Grecia Aguilar Mercado, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Michoacán, demandó un informe claro y sin simulaciones que responda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Aguilar Mercado hizo un llamado a priorizar la seguridad, la igualdad y la gobernanza, sin simulaciones en cifras.

“La gente no quiere teleféricos de miles de millones que endeudan al Estado. Quiere transporte público digno, accesible y eficiente. No quiere simulaciones de paridad, sino igualdad sustantiva y respeto real a las mujeres en la toma de decisiones. Quiere seguridad en todo el territorio, no de manera intermitente. Y quiere libertad de expresión para periodistas y medios, porque disentir no es estar en contra: es construir alternativas”
expresó Aguilar Mercado en su posicionamiento

La legisladora cuestionó la efectividad de medidas como la prohibición de canciones que promueven la apología del delito, implementada en 2025, que no ha resuelto la inseguridad de fondo, dijo.

“No se trata de apagar un radio o pausar un celular como se logra acabar con los delitos, sino de partir desde una perspectiva real de atención a las juventudes y darles espacios de escucha y propuesta”
afirmó, apostando por la prevención a través de empleo, cultura y deporte

La coordinadora de MC reconoció avances en infraestructura, pero subrayó que Michoacán "requiere más que ladrillos y concreto", esto para garantizar un futuro próspero y seguro. La postura de MC busca un informe que no solo enumere logros, sino que escuche a la ciudadanía.

RPO

MC
Grecia Aguilar Mercado

