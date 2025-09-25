"Ciudadanía no quiere informes con simulaciones", posición de MC en informe del gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del cuarto informe de gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Grecia Aguilar Mercado, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Michoacán, demandó un informe claro y sin simulaciones que responda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
Aguilar Mercado hizo un llamado a priorizar la seguridad, la igualdad y la gobernanza, sin simulaciones en cifras.
La legisladora cuestionó la efectividad de medidas como la prohibición de canciones que promueven la apología del delito, implementada en 2025, que no ha resuelto la inseguridad de fondo, dijo.
La coordinadora de MC reconoció avances en infraestructura, pero subrayó que Michoacán "requiere más que ladrillos y concreto", esto para garantizar un futuro próspero y seguro. La postura de MC busca un informe que no solo enumere logros, sino que escuche a la ciudadanía.
RPO