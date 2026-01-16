Cinco de cinco diputados petistas levantan la mano para presidir el Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, confirmó que los cinco integrantes de la bancada están dispuestos a asumir la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 15 de febrero de 2026.

La rotación corresponde al PT por acuerdo previo en la 76.ª Legislatura, en un periodo de nueve meses que abarca hasta el 15 de octubre, derivado del diseño establecido por Morena en la ley, aunque originalmente se contemplaba un año completo.

La bancada petista está integrada por Reyes Galindo Pedraza, Vicente Gómez Núñez, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Diana Mariel Espinoza Mercado y Baltazar Gaona García. En una reunión celebrada recientemente, los legisladores coincidieron en que la designación debe ser por consenso y unidad interna, con miras a una decisión colegiada en las próximas semanas tras dialogar con el presidente del partido, Reginaldo Sandoval Flores.