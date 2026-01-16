Cinco de cinco diputados petistas levantan la mano para presidir el Congreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, confirmó que los cinco integrantes de la bancada están dispuestos a asumir la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 15 de febrero de 2026.
La rotación corresponde al PT por acuerdo previo en la 76.ª Legislatura, en un periodo de nueve meses que abarca hasta el 15 de octubre, derivado del diseño establecido por Morena en la ley, aunque originalmente se contemplaba un año completo.
La bancada petista está integrada por Reyes Galindo Pedraza, Vicente Gómez Núñez, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Diana Mariel Espinoza Mercado y Baltazar Gaona García. En una reunión celebrada recientemente, los legisladores coincidieron en que la designación debe ser por consenso y unidad interna, con miras a una decisión colegiada en las próximas semanas tras dialogar con el presidente del partido, Reginaldo Sandoval Flores.
El cargo ofrece una proyección significativa, tanto protocolaria —con representación en eventos oficiales y junto al gobernador— como política, al trazar una ruta visible hacia las elecciones de 2027.
Galindo Pedraza subrayó que quien asuma la presidencia deberá proyectar al PT como un partido democrático que defiende la soberanía y abre espacios a todas las voces, en un contexto nacional e internacional donde estos principios son relevantes.
El coordinador descartó cualquier posibilidad de una presidencia facciosa o excluyente. Insistió en que la Mesa Directiva debe escuchar tanto a las mayorías como a las minorías, garantizando que el Congreso —como poder soberano— represente a quienes ganaron en las urnas y a quienes accedieron por representación proporcional.
RPO