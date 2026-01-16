Política

Cinco de cinco diputados petistas levantan la mano para presidir el Congreso

Reyes Galindo confirma que Diana Espinoza, Vicente Gómez, Hugo Rangel, Baltazar Gaona y él mismo están listos para dirigir la Mesa Directiva por nueve meses
Cinco de cinco diputados petistas levantan la mano para presidir el Congreso
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, confirmó que los cinco integrantes de la bancada están dispuestos a asumir la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 15 de febrero de 2026.

La rotación corresponde al PT por acuerdo previo en la 76.ª Legislatura, en un periodo de nueve meses que abarca hasta el 15 de octubre, derivado del diseño establecido por Morena en la ley, aunque originalmente se contemplaba un año completo.

La bancada petista está integrada por Reyes Galindo Pedraza, Vicente Gómez Núñez, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Diana Mariel Espinoza Mercado y Baltazar Gaona García. En una reunión celebrada recientemente, los legisladores coincidieron en que la designación debe ser por consenso y unidad interna, con miras a una decisión colegiada en las próximas semanas tras dialogar con el presidente del partido, Reginaldo Sandoval Flores.

Reyes Galindo Pedraza destacó que la presidencia representa el mayor honor y responsabilidad para quienes se dedican con pasión a la función legislativa.

“Yo creo que para quienes nos apasiona, a quienes somos diputados legisladores, que nos apasiona la función legislativa, ser presidente —ser presidenta en el caso de Diana— es el mayor honor, es la mayor responsabilidad. Así que todos tenemos la mano levantada y todos tenemos capacidades y actitudes para poder arribar a esta posición”
afirmó el coordinador en entrevista
Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado de Michoacán
Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado de Michoacán NAOMI CARMONA

El cargo ofrece una proyección significativa, tanto protocolaria —con representación en eventos oficiales y junto al gobernador— como política, al trazar una ruta visible hacia las elecciones de 2027.

Galindo Pedraza subrayó que quien asuma la presidencia deberá proyectar al PT como un partido democrático que defiende la soberanía y abre espacios a todas las voces, en un contexto nacional e internacional donde estos principios son relevantes.

El coordinador descartó cualquier posibilidad de una presidencia facciosa o excluyente. Insistió en que la Mesa Directiva debe escuchar tanto a las mayorías como a las minorías, garantizando que el Congreso —como poder soberano— represente a quienes ganaron en las urnas y a quienes accedieron por representación proporcional.

“Habremos de escuchar a las mayorías del Congreso, pero también a las minorías. Esa es la absoluta representación soberana que tiene el Congreso del Estado. Yo por eso le digo al Poder Legislativo que es el poder de poderes, no peyorativamente, pero digo que es ahí donde están representados quienes ganan un proceso electoral, pero también quienes no triunfaron en las urnas”
precisó
Te puede interesar:
Rebasa Morena con las 10 millones de afiliaciones, en su mayoría mujeres
Cinco de cinco diputados petistas levantan la mano para presidir el Congreso

RPO

Congreso de Michoacán
Diputados del PT

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com