Cerrar bien la legislatura para luego analizar mi posición en la siguiente: Marco Polo Aguirre

En cuanto a la coordinación de a fracción parlamentaria del PVEM, insistió en que estará buscando primero un buen cierre de la 75, para después analizar el tema, toda vez que aseguró, el desarrollo y relevancia de su trabajo legislativo no depende de la posición que tenga dentro del Congreso de Michoacán.

"Yo siempre he estado interesado en contribuir en cualquier legislatura más allá de la oposición. Ustedes me han visto que más allá de haber sido coordinador o versado, siempre he contribuido desde donde estoy. Y por ejemplo, no podemos dejar de negar que la Comisión de Presupuesto en estos años fue la más relevante del Congreso".

Hasta el momento la información que ha trascendido es que el próximo coordinador de la bancada del Verde en la siguiente legislatura, será el ex funcionario estatal, Alfredo Anaya Orozco.

avl