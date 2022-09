Centros contra adicciones se deben profesionalizar: Luz García

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los centros de rehabilitación contra adicciones en Michoacán se deben profesionalizar y cumplir con la Ley Contra Adicciones, ya que son muchas personas que consumen alguna droga o alcohol, recalcó la diputada local del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz García.

En entrevista para Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández, la legisladora del PES recordó que en este primer año legislativo impulsó la Ley Estatal contra las Adicciones, desde la Comisión de Salud y Asistencia Social, que preside el Grupo Parlamentario de su partido, porque es importante que las personas que acuden a un centro de rehabilitación cuenten con el apoyo.

“Estoy visitando los centros de rehabilitación, para poder apoyar a que cumplan la ley, que no tengan miedo, porque hay muchos centros clandestinos que no trabajan bien, a veces no porque no quiera, sino porque no tienen el recurso o tienen miedo. Estoy en contra de que se cierren, tenemos que profesionalizarlos y regularlos”, sostuvo.

La diputada Luz García comentó que como parte de su primer año legislativo y de los proyectos de 2022 presentó las iniciativas de la objeción de conciencia, así como la castración química, porque, dijo, no es conveniente que se queden sin ningún castigo al salir del reclusorio la persona que viola a una mujer.