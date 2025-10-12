Celeste Ascencio y Reginaldo Sandoval unen fuerzas en favor de los derechos de los pueblos originarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega participó en el “Seminario de Derechos Humanos y Democracia Participativa” en la ciudad de Toluca, Estado de México, un evento clave para fortalecer la visión de la Cuarta Transformación en favor de los pueblos originarios. El seminario, cuyo objetivo principal es capacitar a la ciudadanía en la perspectiva de estos pueblos, es un paso fundamental hacia la igualdad y la justicia verdadera que promueve el proyecto de nación.

Durante su participación, la senadora Ascencio destacó la importancia de garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios, un compromiso central en la agenda de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.