Celeste Ascencio y Reginaldo Sandoval unen fuerzas en favor de los derechos de los pueblos originarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega participó en el “Seminario de Derechos Humanos y Democracia Participativa” en la ciudad de Toluca, Estado de México, un evento clave para fortalecer la visión de la Cuarta Transformación en favor de los pueblos originarios. El seminario, cuyo objetivo principal es capacitar a la ciudadanía en la perspectiva de estos pueblos, es un paso fundamental hacia la igualdad y la justicia verdadera que promueve el proyecto de nación.
Durante su participación, la senadora Ascencio destacó la importancia de garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios, un compromiso central en la agenda de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
"La Cuarta Transformación tiene como pilar la atención a los que menos tienen y la inclusión de todas las voces. Trabajar por los pueblos originarios no es solo una obligación, sino una convicción para construir un país más justo y equitativo para todos", afirmó.
En el marco de este evento, la senadora sostuvo una reunión de trabajo muy productiva con el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, organizador del seminario. Ambos legisladores reafirmaron su compromiso de colaborar de manera conjunta para impulsar iniciativas que beneficien a las y los mexicanos.
La reunión se centró en la coordinación de esfuerzos para continuar con la agenda legislativa que fortalezca el respeto a los derechos y la autonomía de los pueblos originarios, con miras a un futuro de mayor bienestar y justicia social.
rmr