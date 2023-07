Celeste Ascencio se pronuncia en contra de estigmatizar el trabajo sexual

"Se debe distinguir claramente cuando una persona se dedica libremente al trabajo sexual, y cuando alguien explota a otro, pues entonces estaríamos hablando de trata de personas; por eso proponemos capacitar a las policías para que puedan identificar estas situaciones", manifestó la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Explicó que la iniciativa consiste en añadir la Fracción V Bis al Artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para quedar de la siguiente manera: “Evitar la estigmatización del trabajo sexual, garantizar la seguridad de las personas que se dedican a ello y capacitar en este aspecto a los integrantes de las instituciones de seguridad pública”, es decir se busca capacitar a policías y servidores públicos para que no hostiguen o acosen a quienes se dedican libremente a ello.

Añadió Celeste Ascencio que el trabajo sexual por sí mismo no es una fuente de violencia ni de delincuencia, sino que por el contrario, es el sustento de familias, e incluso existe un precedente donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce que las mujeres no deben ser discriminadas por dedicarse al trabajo sexual. Enfatizó Celeste Ascencio que excluir a una madre por dedicarse a este trabajo, vulnera los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

“No pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres, incluyendo su trabajo (en este caso el trabajo sexual), para limitarles, por ejemplo, el derecho a cuidar a sus hijos. Esto responde a conceptos tradicionales de la familia, ligados a grupos conservadores”, agregó.

