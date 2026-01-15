Celeste Ascencio recorre terreno para nueva Unidad de Medicina Familiar en Zacapu

Zacapu, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, participó en una junta de trabajo y en el recorrido del predio propuesto para la construcción de una Unidad de Medicina Familiar en el municipio de Zacapu, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de salud en la región.

Durante la jornada, la senadora destacó la importancia de la planeación y el trabajo en territorio para garantizar el acceso efectivo a la salud, subrayando que este tipo de proyectos representan avances concretos en la atención médica para las familias michoacanas.

Celeste Ascencio agradeció la invitación y la disposición para colaborar de la presidenta municipal Moni Valdéz, del síndico municipal Hugo Madrigal Navarrete, de la tesorera municipal Verónica Selene Coronel Urtiz, así como del director de Obras Públicas y del delegado del IMSS, reconociendo que la colaboración interinstitucional es fundamental para que los proyectos se traduzcan en beneficios reales para la población.

Asimismo, señaló que este esfuerzo se enmarca en las acciones del Plan Michoacán, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un plan que atiende las causas, pone al territorio en el centro y prioriza las necesidades reales del estado, particularmente en materia de bienestar y salud.