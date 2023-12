Celeste Ascencio, precandidata al Senado, buscará diálogo con Bedolla y Morón por la unidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que por la noche del día de ayer el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, diera a conocer las precandidaturas únicas al Senado de la República para 11 entidades, Celeste Ascencio, aspirante electa por acciones afirmativas, aseguró que luego de esta decisión estará buscando el diálogo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Dijo que no existe ruptura con el Ejecutivo estatal ni con su compañero de la segunda fórmula, Raúl Morón, sin embargo, tildó de importante el hecho de mantener cercanía con ambos, con la finalidad de que prevalezca la unidad por el bien del movimiento y de Michoacán, por lo que es necesario hacer a un lado las diferencias que se pudiesen haber permeado con el tiempo.

“No tengo quiebre con el gobierno del estado y no tengo quiebre con el equipo del maestro Raúl Morón, sino, todo lo contrario. Creo que lo que me ha mantenido con mayor congruencia dentro de un movimiento como lo es Morena, es precisamente no encarrilarme en lo que llamarían tribus o grupos, tal y como lo ha encomendado nuestro mismo movimiento”, destacó.

En este encuentro con medios de comunicación dijo que sí estuvo presente en las encuestas participando a la par de personajes políticos como lo es Giulianna Bugarini, Fabiola Alanís, Itzé Camacho, Selene Vázquez, Carolina Rangel, entre otras, sin embargo, precisó que fue ella la elegida a través de acciones afirmativas como lo solicitó el Instituto Nacional Electoral, midiendo el nivel de competitividad en todo el país y no en los puntos obtenidos en dicho procedimiento.

Subrayó que las decisiones cumplen con el compromiso de garantizar espacios competitivos para mujeres y acciones afirmativas para grupos prioritarios y dijo que en su momento podrán hacer uso del derecho de revisar las encuestas y auditar el proceso, como lo informó Morena.

Por último, tuvo a bien mencionar que, su intención de participar en este proceso rumbo al Senado, es porque los pobladores de Paracho, municipio de Michoacán, así se lo solicitaron, por lo que reconoció que existe una carga importante de responsabilidad para con aquellos que depositan su confianza en ella.

Será el próximo 2 de junio de 2024 que tomen protesta los 128 senadores que conformarán la cámara alta, y con ello, saber si alguna fórmula de Morena va en la representación de Michoacán.

