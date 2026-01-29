Política

Celeste Ascencio participa en sesión sobre seguridad a periodistas

El objetivo es dar seguimiento a las acciones del Estado para salvaguardar la vida, la integridad y la labor de personas defensoras y periodistas en riesgo
Celeste Ascencio participa en sesión sobre seguridad a periodistas
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Celeste Ascencio asistió a la sesión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocada por la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones del Estado para salvaguardar la vida, la integridad y la labor de quienes defienden derechos y ejercen el periodismo en contextos de riesgo.

La legisladora refrendó su compromiso para fortalecer este Mecanismo desde el Senado, con enfoque territorial, perspectiva de derechos humanos y sensibilidad hacia las realidades que viven las personas defensoras y periodistas en el país.

Proteger a quienes defienden derechos humanos y garantizan la libertad de expresión es una responsabilidad fundamental del Estado mexicano y una condición indispensable para la democracia y la paz.

Te puede interesar:
Llama la senadora Celeste Ascencio a fortalecer la Cultura de la Paz y la memoria histórica desde el Senado
Celeste Ascencio participa en sesión sobre seguridad a periodistas

RPO

Protección a periodistas
Celeste Ascencio

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com