Celeste Ascencio no descarta continuar en la legislación federal

Nunca he buscado un cargo público, afortunadamente se me han otorgado, por lo cual yo estoy muy agradecida con mi instituto político; sin embargo, vamos a esperar primero los tiempos, vamos a dejar en un primer momento que se defina quién nos va a representar como coordinador a nivel nacional y ya después nos empezamos a preocupar por lo que vamos a estar haciendo nosotras y nosotros, primero lo primero, y ya atendiendo vamos a ver qué posibilidades hay para continuar en el ámbito federal, no sabemos en cuál de las cámaras”.