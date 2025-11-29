Celeste Ascencio acompaña la presentación de Carrera “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” junto a Rommel Pacheco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, esta mañana acompañé la presentación oficial de la Carrera Plan Michoacán, un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, la Conade y autoridades estatal­es, para impulsar el deporte como una herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social.

Durante la rueda de prensa, Rommel Pacheco, director de la Conade, destacó la relevancia de llevar actividades deportivas a cada rincón del estado para fomentar la convivencia, el bienestar y la cohesión comunitaria.

Como senadora de la República y humanista michoacana, reafirmé mi compromiso con todos los ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, convencida de que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino que “abre caminos de esperanza, disciplina, autocuidado y organización social”. El deporte es una vía poderosa para que niñas, niños, jóvenes y familias encuentren espacios seguros, creativos y sanos, alejados de las violencias que tanto lastiman a nuestro pueblo.

Reiteré que “la transformación de Michoacán la construimos todas y todos”. Cada acción del Plan requiere la participación activa de la ciudadanía, el acompañamiento de las comunidades y la confianza en que juntas y juntos se puede cambiar el rumbo del estado.

La Carrera Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un llamado a sumarse, a creer en el proyecto y a demostrar que “cuando la sociedad se organiza, el deporte se convierte en un puente hacia la paz, la justicia y un futuro digno para todas y todos”.

Porque Michoacán merece vivir en paz, y la paz se construye en comunidad, paso a paso.

RYE-