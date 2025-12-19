Celeste Ascencio aborda reforma electoral y Plan Michoacán

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega sostuvo una reunión de trabajo en Palacio Nacional con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre uno de los temas estratégicos que marcarán la agenda pública del próximo año: la reforma electoral.

Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de impulsar una reforma electoral que fortalezca la democracia, garantice la participación ciudadana y consolide instituciones al servicio del pueblo, en congruencia con el mandato de transformación expresado en las urnas.

Asimismo, abordaron los esfuerzos que se impulsan desde el Plan Michoacán, una estrategia integral orientada al desarrollo del estado, a la cual la senadora se ha sumado con total convicción. En este marco, subrayó que el bienestar de Michoacán requiere coordinación efectiva, visión de largo plazo y trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.