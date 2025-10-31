Celebra Belinda Iturbide interés de diálogo de Federación con campesinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del registro de manifestaciones en varios estados de la República Mexicana por productores del campo, la diputada de extracción morenista Belinda Iturbide Díaz celebró el interés de la Federación por dialogar con los campesinos y que toda autoridad involucrada haya respetado el derecho que tienen a la libre manifestación.

La diputada de la 76 Legislatura local celebró la disposición del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por los programas de ayuda al campo que se entregan de manera puntual, sobre todo en un sexenio en el que se busca fortalecer e impulsar la iniciativa alimentaria, ante los retos que existen debido al abandono total en el que mantuvieron al campo los gobiernos neoliberales.

“Reconozco el compromiso del Gobierno de México por buscar soluciones a través del diálogo, y de la propuesta de establecer precios justos por tonelada de maíz blanco en estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, acompañada de créditos y seguros agropecuarios, pues esto representa un paso importante para aliviar la presión económica que enfrentan los productores y fortalecer la producción nacional”, argumentó Iturbide Díaz.

Al hacer uso de la palabra en la sesión ordinaria del miércoles 29 de octubre, la legisladora local por el Distrito de Puruándiro señaló que hoy el campo se atiende desde una visión social y humanista, con programas como Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar y Sembrando Vida, mismos que contribuyen a la reactivación de las economías rurales, a mejorar las condiciones de vida en el campo y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

La legisladora local dijo confiar en que el Estado mexicano construya una política agrícola integral que combine la justicia social con la productividad, que dé certidumbre a los productores medianos y grandes, sin dejar atrás a los pequeños campesinos, y que garantice un campo rentable, seguro y sustentable.

RYE-