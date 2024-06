Celebra Alfonso Martínez copiosa votación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PAN y PRD a la alcaldía de Morelia, celebró que hay "unas filas muy largas porque hay mucha participación, pero afortunadamente fluyendo rápido".

En este contexto se deslindó de su supuesta responsabilidad en el resguardo de despensas y propaganda electoral que denunció uno de los abanderados del tricolor, dijo que es parte de la "guerra sucia, (pues) el reporte que a mí me han dado es que había publicidad de todos los candidatos, no solamente mía, yo me deslindo de esa presunta participación en algo ilícito, es una bodega de un empresario impresor de lonas".

Mientras dijo que se requiere investigar al equipo jurídico y que se está valorando poner denuncias pues "se han puesto muchas por toda la guerra sucia que nos han que nos han dado".

Por otra parte, respecto a la muerte de un candidato a síndico en Cuitzeo, lamentó "que las campañas políticas generen tanta violencia en el interior de nuestro estado; espero que el día de hoy sea una jornada en paz ya hay muchos reportes de lugares en donde no se podrá ejercer el voto libremente afortunadamente en Morelia sí".