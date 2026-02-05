Carreño critica eventos masivos de proyectos políticos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local de MC, Antonio Carreño fue cuestionado sobre si los eventos políticos celebrados el pasado domingo en Michoacán, específicamente el mitin de AMA Michoacán y la asamblea de Morena, representan un choque de fuerzas entre dos proyectos rumbo a la gubernatura, a lo que el legislador respondió con una crítica severa a las prácticas políticas actuales.

Carreño desaprobó la aparente confrontación, calificándola como un retroceso a métodos obsoletos de hacer política.

"Es lamentable que dos proyectos políticos sigan creyendo que la política se hace como se hace hace 30 años, dejando de lado a las y los ciudadanos y enfocándose en temas y mítines políticos con clientelismo."

El legislador enfatizó que la verdadera competencia política no debería centrarse en la movilización de simpatizantes, sino en la capacidad de gestión y entrega de beneficios concretos a la población. Carreño argumentó que el éxito de un proyecto debe medirse por su capacidad de generar soluciones reales y no por el poder de convocatoria en eventos públicos.

"El medir fuerzas no está en ver quién llena más plazas o quién lleva más camiones, tendría que ser quién da más resultados a las y los ciudadanos, quien genuinamente genera emoción de sumarse a un proyecto de cambio de país y de Estado."

El diputado indicó que no percibió en ninguno de los dos eventos del domingo pasado la genuina "efervescencia ciudadana" necesaria para un proyecto de cambio real. Para Antonio Carreño, el adelanto de los tiempos electorales, que se manifiesta en estos actos masivos, es una estrategia artificial utilizada cuando no existe un proyecto político sólido y orgánico que pueda generar sinergia por sí mismo.

Carreño fue enfático al señalar que la presencia de funcionarios públicos en estos actos es una distracción de sus verdaderas responsabilidades.

El mensaje del diputado de MC es un llamado a la responsabilidad gubernamental, instando a los actores políticos a enfocarse en la gobernanza y la entrega de servicios, en lugar de en la disputa temprana por el poder a través de la movilización de simpatizantes.

