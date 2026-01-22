Captura de “El Botox”, primer gran éxito del Plan Michoacán: PRI

“Cuando uno es bueno para criticar, también lo debe ser para reconocer, aquí el primer gran resultado del Plan Michoacán, la detención del asesino de Bernardo Bravo y uno de los principales generadores de violencia en Tierra Caliente. El ‘Botox’ era el verdugo de miles de limoneros que viven prácticamente en una especie de esclavitud moderna trabajando sus tierras para tener que pagar cuota y mantener los lujos de criminales como éste frustrado influencer que hoy dormirá tras las rejas”

afirmó el dirigente priista