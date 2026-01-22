Política

Captura de “El Botox”, primer gran éxito del Plan Michoacán: PRI

Guillermo Valencia reconoce a García Harfuch y Torres Piña por la detención del líder criminal de Los Blancos de Troya
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, calificó la detención de César Alejandro N., alias “El Botox”, como el primer gran resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral impulsada por los gobiernos federal y estatal para combatir la violencia en la entidad.

“El Botox” era señalado como líder de la célula delictiva Los Blancos de Troya, brazo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y responsable directo del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025. Además, se le atribuye la extorsión sistemática a productores de limón y aguacate en municipios como Apatzingán y Buenavista Tomatlán.

Guillermo Valencia Reyes reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones involucradas y destacó el impacto de la detención en la recuperación del orden público.

“Cuando uno es bueno para criticar, también lo debe ser para reconocer, aquí el primer gran resultado del Plan Michoacán, la detención del asesino de Bernardo Bravo y uno de los principales generadores de violencia en Tierra Caliente. El ‘Botox’ era el verdugo de miles de limoneros que viven prácticamente en una especie de esclavitud moderna trabajando sus tierras para tener que pagar cuota y mantener los lujos de criminales como éste frustrado influencer que hoy dormirá tras las rejas”
afirmó el dirigente priista

Valencia Reyes extendió su reconocimiento al secretario Omar García Harfuch y al fiscal Carlos Torres Piña, señalando que la detención debe marcar un punto de inflexión.

“Mi reconocimiento a todas las corporaciones policiacas que participaron en el operativo, a los elementos que se fletaron en la zona y a quienes lo coordinaron. Hoy sí tienen mucho que presumir el secretario Omar García Harfuch y el fiscal Carlos Torres Piña, que sea este un buen comienzo para recuperar el orden en Michoacán”
concluyó el dirigente del PRI

La captura generó reacciones inmediatas en la región, incluyendo narcobloqueos en Apatzingán tras la detención, que fueron liberados horas después por la Guardia Civil.

