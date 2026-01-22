Captura de “El Botox”, primer gran éxito del Plan Michoacán: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, calificó la detención de César Alejandro N., alias “El Botox”, como el primer gran resultado del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral impulsada por los gobiernos federal y estatal para combatir la violencia en la entidad.
“El Botox” era señalado como líder de la célula delictiva Los Blancos de Troya, brazo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y responsable directo del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025. Además, se le atribuye la extorsión sistemática a productores de limón y aguacate en municipios como Apatzingán y Buenavista Tomatlán.
Guillermo Valencia Reyes reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones involucradas y destacó el impacto de la detención en la recuperación del orden público.
Valencia Reyes extendió su reconocimiento al secretario Omar García Harfuch y al fiscal Carlos Torres Piña, señalando que la detención debe marcar un punto de inflexión.
La captura generó reacciones inmediatas en la región, incluyendo narcobloqueos en Apatzingán tras la detención, que fueron liberados horas después por la Guardia Civil.
RPO