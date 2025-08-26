Política

Candidatura de Michoacán no será por decisión legislativa: Luisa Alcalde

Luisa María Alcalde insistió en que las encuestas definirán al candidato de Morena para la gubernatura de Michoacán en 2027 y no un decreto del Congreso local
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, descartó que la candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2027 se defina por una decisión que se tome en el Congreso de Michoacán a través de un decreto legislativo, y con ello reafirmó que serán las y los michoacanos quienes elijan a través de las encuestas internas.

Durante su visita a Morelia, Luisa Alcalde enfatizó que el método de encuestas abiertas garantiza una definición abierta y transparente, mas no una iniciativa en términos de la propuesta para imponer la alternancia de género en la gubernatura del estado.
“Quien debe decidir nuevamente son los michoacanos y las michoacanas, no a través de un proceso legislativo que determine, sino a través de una encuesta, una encuesta abierta, y que sean los michoacanos y las michoacanas los que digan quién. Así, llegado el momento. No estaríamos acompañando una propuesta que viniera como producto de una decisión legislativa, no solo en el caso de Michoacán, en ningún estado”
afirmó
La dirigenta rechazó propuestas similares en otros estados, como Jalisco, donde se planteó designar candidaturas femeninas por decisión legislativa. En este sentido, reiteró que Morena ha impulsado la paridad de género por convicción, no por obligación, logrando la elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México en 2024 mediante una encuesta.

“No fue por obligación constitucional. Lo logramos a partir de muchas luchas, de muchas mujeres”, destacó la dirigenta, al tiempo que defendió que las encuestas buscan cumplir con la paridad y fortalecer la unidad. “Nosotros lo hacemos por convicción, mientras que otros lo hacen a la fuerza. Tenemos muchas mujeres muy fuertes en los 17 estados con gubernaturas”.

Luisa Alcalde insistió en poner de ejemplo a Sheinbaum Pardo, quien logró la candidatura a la presidencia ganando cinco de cinco encuestas, y no mediante un decreto legislativo como se intentó en el Congreso de Michoacán a través de la iniciativa de gobernadora, con A.

