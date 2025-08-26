Candidatura de Michoacán no será por decisión legislativa: Luisa Alcalde

La dirigenta rechazó propuestas similares en otros estados, como Jalisco, donde se planteó designar candidaturas femeninas por decisión legislativa. En este sentido, reiteró que Morena ha impulsado la paridad de género por convicción, no por obligación, logrando la elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México en 2024 mediante una encuesta.

“No fue por obligación constitucional. Lo logramos a partir de muchas luchas, de muchas mujeres”, destacó la dirigenta, al tiempo que defendió que las encuestas buscan cumplir con la paridad y fortalecer la unidad. “Nosotros lo hacemos por convicción, mientras que otros lo hacen a la fuerza. Tenemos muchas mujeres muy fuertes en los 17 estados con gubernaturas”.