Campaña de René Valencia registra una tendencia de crecimiento del 40%, asegura Memo Valencia

“¿Cuál es el reto del candidato del PRI en Morelia? de que la sociedad sepa que es el candidato del PRI en Morelia, porque mucha gente no sabe. Regreso a lo mismo que hemos hablado, que la ruta política del PRI no era ir en solitario, era, intentamos hasta el final construir una candidatura común, pero cuando no hubo las condiciones, nosotros le brincamos a la dignidad, a la lucha por la dignidad por la simple y sencilla razón de que el partido está por encima de cualquier interés personal y esto nos llevó a impulsar la candidatura de René y de cuatro compañeras y compañeros que están en la contienda por las diputaciones locales y que van muy bien también”, enfatizó.