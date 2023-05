Campaña a gobernador de 2021 dejó deuda de 6.5 mdp en el PRD Michoacán, señala dirigente

A manera de detalle, el presidente del comité partidario mencionó que, el sistema integral de fiscalización es el mecanismo a través de cual los partidos políticos reportan los contratos con proveedores y los movimientos financieros.

Estos dichos obedecen a una declaración del propio Herrera Tello en rueda de prensa con Movimiento Ciudadano, cuando recomendó al PRD hacerse cargo de los 6.5 millones de pesos.

Ocampo Córdova reprochó la millonaria cantidad, que aseguró, Herrera Tello conoce detalles:

"Carlos fue candidato al gobierno de Michoacán por nuestro partido, esa es la razón por la cual no está registrada la deuda a nombre de él, pero esto no implica que él no haya usado al partido para tener beneficios en ese momento cuando fue candidato".

