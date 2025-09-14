Calma y a esperar los tiempos, dice Raúl Morón al 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de la República, Raúl Morón Orozco, llamó a la calma, tranquilidad y a esperar los tiempos para levantar la mano rumbo al 2027; en Michoacán, dijo, no se ha definido si va mujer o hombre por la gubernatura.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que la determinación que se tenga en la entidad, será respetada y respaldada por todos los que integran el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.
Comentó que al menos 10 entidades federativas tendrán una candidata mujer a sus gubernaturas, mientras que en Michoacán se tendrá que esperar a las encuestas que se aplicarán.
“Yo creo que lo que hay que hacer es tener calma, tener tranquilidad y esperar los tiempos, los tiempo van a decirnos, nuestro partido, el movimiento, qué es lo que va a pasar”, dijo.
Por lo que reitero a esperar los tiempos y, en cuanto se tengan los resultados, sea mujer u hombre, la determinación será respetada y respaldada.
