Calma y a esperar los tiempos, dice Raúl Morón al 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de la República, Raúl Morón Orozco, llamó a la calma, tranquilidad y a esperar los tiempos para levantar la mano rumbo al 2027; en Michoacán, dijo, no se ha definido si va mujer o hombre por la gubernatura.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que la determinación que se tenga en la entidad, será respetada y respaldada por todos los que integran el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.