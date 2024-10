Cabildo, sin información sobre viaje a China del alcalde moreliano, asegura regidora priísta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La regidora priísta, Edna Martínez Nambo, afirmó que el cabildo no cuenta con información puntual sobre el propósito del viaje que realizó el alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, y la comitiva que lo acompañó en su viaje a China.

Lo anterior, luego de señalar que los regidores se enteraron de tal actividad a través de los medios de comunicación y la rueda de prensa en la que se habló sobre dicha misión comercial.

En ese sentido, Martínez Nambo afirmó que esperaba cuestionar al alcalde sobre la actividad, el recurso destinado y otros detalles como la procedencia de los recursos con los que viajaron, durante la última sesión de cabildo, sin embargo, el edil no acudió, por lo que, dijo, espera que en la siguiente sesión sus cuestionamientos sean respondidos.

“La pregunta obligada era si había sido con recursos de la administración municipal y si no es así, entonces si existía algún paquete turístico especial donde se les hubiera hecho algún descuento a los empresarios. En esta feria comercial a la que se asistió, saber si se pagó algún recurso por el stand y de cuánto habría sido el costo. Lamentablemente no estuvo presente el alcalde, al no estar presente, difícilmente también hay cobertura de medios. Fue una sesión donde no tuvimos la posibilidad de tener mayor información”.

Finalmente, la regidora adelantó que ya trabaja en una propuesta de reglamento de hermandad de ciudades para mayor transparencia de este tipo de viajes tanto en el uso de los recursos como en los beneficios alcanzados a través de proyectos a corto, mediano o largo plazo.

“Adicionalmente estoy trabajando un reglamento de hermandad de ciudades porque se trata de ser corresponsable, sí es necesario alguna hermandad entre ciudades, siempre y cuando se vea el beneficio con proyectos de corto, mediano o largo plazo, pero que se nos explique. La comunicación al seno del cabildo ha sido nula y su servidora no tiene mayores datos, yo espero que en la próxima sesión se me pueda hacer el comentario pertinente”, concluyó.

Cabe resaltar que el viaje a China del presidente Alfonso Martínez fue del 21 al 28 de septiembre para participar en la Expo China - ASEAN y la Cumbre de Negocios e Inversión China - ASEAN, acompañado de siete funcionarios municipales y una comitiva de 60 empresarios morelianos, a fin de atraer inversiones para la capital del estado, de acuerdo con lo informado a medios de comunicación por las propias autoridades.