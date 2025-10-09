Buscará diputada reconocimiento en la Constitución michoacana de comunidad afrodescendiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruíz, presentó una iniciativa para reformar la Constitución de Michoacán y reconocer a la comunidad de El Ticuiz, en Coalcomán, como pueblo afromexicano, la única en el estado.

De la reforma a nivel federal para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, el Congreso de Michoacán omitió incluir a la comunidad afrodescendiente a la hora de homologar las leyes locales.

"Es importante darles ese reconocimiento constitucional para que de ahí se vengan desplegando ahora sí que todas las leyes, todos los apoyos, y el que les demos ya reconocimiento a los pueblos indígenas es un gran logro, pero también quedan a un lado estas comunidades que se auto reconocen como afrodescendientes", dijo.

La iniciativa, turnada a comisiones, busca incluir a los afromexicanos en el artículo 2 constitucional, otorgándoles derechos como consulta previa y autogobierno. Arreola lamentó la omisión en la homologación federal.

“Yo creo que sí fue una grave omisión; sin embargo, no creo que haya sido... quiero pensar que no fue intencional la omisión, pero es una grave omisión porque reconocemos que existen estos grupos en Michoacán y debemos incluirlos y darles su reconocimiento constitucionalmente, como lo han tenido los otros pueblos indígenas originarios”, dijo.

El Ticuiz, con raíces en esclavos africanos traídos en el siglo XVI para minas y haciendas, conserva tradiciones como la danza de los Diablos de Nueva España. Sus mil 500 habitantes, que se autoidentifican como afromexicanos, han luchado por su visibilización.

La reforma daría mayores facultades a El Ticuiz para acceder a apoyos culturales y territoriales, similar a los pueblos indígenas.