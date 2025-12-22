Buscará Celeste Ascencio fortalecer actuar de policías municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán y en todo el país es necesario fortalecer el actuar de las policías municipales, destacó la senadora de la República, Celeste Ascencio Ortega.

En entrevista para MIMORELIA.COM, enfatizó que en el próximo periodo legislativo presentará una reforma para que los elementos municipales tengan bien definidas sus funciones, además de que estas vayan de la mano con mayor capacitación y entrenamiento por las diversas academias de policías que hay en el país.

"Una de las reformas es que haya mayor capacitación y entrenamiento, estudios a quienes portan un arma, en qué caso deben de accionar, en qué casos sí puede portar un arma y quién no, son muchas las cuestiones que se tienen que prever", indicó.

Tan solo en Michoacán, en las últimas semanas, se han registrado casos de abusos policiales; uno de ellos en Zitácuaro, donde un elemento accionó su arma e hirió a un hombre de gravedad y mató a una mujer, quienes supuestamente esquivaron el alcoholímetro que se instaló en un punto de Zitácuaro.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a pasado noviembre se tiene un total de 6 mil 251 solicitudes de queja, donde las instancias de seguridad pública y procuración de justicia se ubican en el segundo y tercer lugar con el mayor número de quejas; mientras que la policía municipal (de diversos municipios) se ubica en séptimo lugar.

Dentro de los derechos más vulnerados, en la materia, se encuentra el derecho a no ser sujeto de detención ilegal, derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, entre otros.

Este órgano autónomo inició un procedimiento de queja por los hechos suscitados en Zitácuaro.

A lo anterior, Celeste Ascencio comentó que es necesario revisar por qué accionó el arma el elemento adscrito al área de Tránsito del municipio de Zitácuaro, además de hacer una investigación precisa.

