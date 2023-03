Buscará Andrea Villanueva blindar recurso de la Comisión de Atención a Víctimas

Y es que en los cinco años de creación de la Comisión, este órgano ha atendido a 37 mil 513 víctimas, lo que represente únicamente el 32% de atención, pues es de recordar que, de los delitos de homicidio, lesiones, secuestro, extorsión, trata y feminicidio, se generan una o más víctimas por cada agravio.

"Se ha hecho mucho con poco recurso, si dimensionamos el número de víctimas de un delito en nuestro estado; es por eso, que no podemos bajar la guardia, ojalá lleguemos al día que no tengamos que destinar un solo peso a las víctimas de un delito, porque ya no tengamos quien rompa ese pacto social. Pero mientras se llega ese día, busquemos garantizar la atención, procuremos la suficiencia y condiciones operativas con personal que dé cobertura a todo el estado", concluyó la panista en su exposición de motivos.

Para este 2023, el presupuesto destinado a la Comisión de Atención a Víctimas fue de 30 millones 544 mil 690 pesos, según el decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2023.

AC