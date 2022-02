Buscan que más de un millón de michoacanos apoye a AMLO en la revocación de mandato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se tiene la meta de lograr un millón 407 mil 789 votos a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe su sexenio, informó la Asociación Ciudadana Que Siga la Democracia, al considerar que esto es equivalente al 40 por ciento de los votantes en el estado.

La presidenta de la organización Gabriela Jiménez Godoy dijo que para lograr ese objetivo la asociación invitará a la población a realizar su voto el próximo 10 de abril, por ello, este martes y el miércoles recorrerán parte del estado, además de que cuentan con voluntarios para que pasen casa por casa.

Aseguró que este hecho histórico será el comienzo para terminar con los presidentes corruptos, ya que su actuar estará en constante evaluación de la ciudadanía.

Arremetió en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón, al considerar que han desacreditado el proceso de revocación, cuando al ser parte de este órgano electoral deberían de conducirse se una manera imparcial.

La organización ciudadana aseguró que lograrán el respaldo a López Obrador en las urnas por una votación de 30 millones, que le dio el triunfo en el 2018, al precisar que se logrará 40 millones de sufragios.

Sobre la revisión que hizo el INE a las firmas, Jiménez Godoy dijo que no se puede señalar que el 25 por ciento de los mexicanos no apoyó el proceso, ya que la muestra de 800 documentos no representa a las once millones.

Al ser cuestionada sobre el sustento de la organización y el gasto para publicitar las actividades de la organización, señaló que todo se paga con recursos propios.

RYE