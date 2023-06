Busca Partido Michoacán Primero devolverle a la política su utilidad social

El presidente del partido agregó que Michoacán Primero especialmente se inserta en la idea de que lo que más influye, lo que más impacta la vida de las personas es el ámbito más cercano y local.

“Hoy no estamos hablando de los servicios públicos, de las calles, del desarrollo de las ciudades, no estamos hablando de los proyectos productivos para el campo, no estamos hablando del desarrollo económico de las familias, de las comunidades, estamos hablando de los grandes temas y Delfina (Gómez Hernández), que si Segalmex, que si la Suprema Corte, que si el Tren Maya, que si la Refinería de Dos Bocas y no es que esas cosas no sean importantes y no tengan impacto en esta vida”.

En ese sentido, afirmó que su partido está apostando por la relación con el ciudadano, a través de pequeñas comunidades de militantes, para tener la posibilidad de competir y permanecer como fuerza política.