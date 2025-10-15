Busca diputado Rangel y PRIDE Michoacán el registro de hijos e hijas de familias homoparentales y lesbomaternales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Hugo Rangel Vargas, junto con Pride Michoacán y colectivos LGBTIQ+, presentó la iniciativa “Adriana, Yesica y Adriel” para reformar el Código Familiar de Michoacán y permitir el registro de hijos de parejas homoparentales y lesbomaternales.

En un estado donde el 10% de la población es diversa sexualmente, la propuesta busca eliminar la discriminación en la filiación, respetando además la sentencia de la SCJN de 2017.

La iniciativa busca reformar los artículos 53, 68 y 334 del Código Familiar, para que parejas del mismo sexo puedan registrar a sus hijos sin exclusión, y con ello corregir la discriminación que enfrentan los matrimonios y las parejas pertenecientes a la comunidad de personas LGBTIQ+, en razón de que la redacción actual del artículo 334 de la mencionada norma permite únicamente el registro de hijas e hijos de matrimonios heterosexuales.

La SCJN, en la resolución del amparo en revisión 852/2017, determinó que la filiación debe privilegiar la realidad social de los menores, permitiendo la comaternidad en parejas homoparentales, tras el análisis de la comaternidad y el reconocimiento voluntario de hijos de parejas homoparentales, así como el derecho a la vida familiar entre personas del mismo sexo.

La propuesta ajusta el artículo 53 para que madres en parejas lesbomaternales registren nacimientos, y el artículo 68 para reconocimiento de hijos fuera de matrimonio.