Burocracia del IEM inhibe candidaturas al igual que la delincuencia: Memo Valencia

Lo anterior, señaló, afecta la posibilidad de que un aspirante que apenas fue convencido de ser candidato se registre. "El problema ya no es tener una candidata, es reunir todos los requisitos a tiempo y que nosotros logremos capturarlos a tiempo en las plataformas y eso no está bien, no nos van a dar los tiempos, eso no está bien, no tenemos personal, y se supone que ellos por eso pedían más presupuesto", dijo.

En ese sentido, recordó que los diversos partidos, entre ellos el PRI, defendieron el presupuesto del órgano local para este año, ya que el IEM era el encargado de subir la documentación a la plataforma.

"Falta de recursos no es, porque nosotros fuimos solidarios con el órgano electoral para que tuvieran los recursos que tienen, hay otros estados donde ya no tienen los mismo recursos, nosotros aquí fuimos muy solidarios, cerramos filas con todos los partidos para que no nos quitaran recursos. Para que se mantuviera en semáforo verde el OPLE local y así nos pagan", sentenció.

Memo Valencia consideró que el entregar constancias fiscales y declaraciones patrimoniales no representa un filtro de seguridad y en ese tenor afirmó que la autoridad electoral debería presionar al gobierno para que garantizar una democracia en plenitud.

rmr