Buitres carroñeros, quienes ofrecen hoy “sacar del rezago al medio rural”: Roberto López

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos “buitres carroñeros”, los candidatos de Morena y del Partido Verde Ecologista, quienes, ahora vienen a ofrecer “sacar del rezago al medio rural” afirmó Roberto Carlos López García.

El candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por Morelia al Distrito federal 08, por los partidos PAN, PRI y PRD, señaló que una vez más pretenden engañar a la gente, si, cuando han sido diputados no solo no ayudaron, si no que han perjudicado con sus votaciones y desaparecido programas y acciones de apoyo al campo y al área rural.