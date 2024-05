Bugarini y Torres Piña auguran voto masivo a Morena; ganarán Morelia con carro completo

Acompañada de Carlos Torres Piña, candidato a la presidencia municipal de Morelia; la aspirante a diputada local del Distrito 11 llegó a la colonia Jesús Romero Flores con un torito de petate y banda para recorrer las calles aledañas e invitar a las y los vecinos al punto de encuentro, quienes de manera decidida, mostraron respaldo al movimiento de regeneración nacional, que ha cambiado la vida de miles de morelianos.

“Hoy estamos aquí porque el Distrito 11 merece una mejor representación. Ustedes saben bien que su actual diputada ha abandonado su responsabilidad, no la reconocen, porque no ha estado presente, a pesar de ello pretende reelegirse, pero nosotros sabemos que ya es hora de un cambio verdadero, pero para lograrlo, no sólo necesitamos la buena intención, tenemos que salir a votar el próximo 2 de junio, todo por Morena”, exhortó.